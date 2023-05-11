Справедливороссы просят Михаила Мишустина прислать комиссию в Якутск

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

- Ситуация особенно обострилась весной текущего года, когда городские власти не сумели организовать вывоз с территории Якутска скопившихся масс снега и откачку талых вод. Тысячи жителей столицы республики в результате оказались в затопленных и без того аварийных квартирах. Подходы к микрорайонам заблокированы непреодолимыми водными преградами. Люди в отчаянии. Единственный способ решить эту проблему - ускорить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилфонда, - написал Тумусов.

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

Депутат указал, что снесено лишь 8,7% домов, признанных аварийными в столице республики. Темпы переселения не соответствуют действительному положению дел и требуют форсирования.

- Прошу Вас направить в Якутск представителей Правительства РФ для изучения ситуации на месте и принятия необходимых решений, - заключил депутат, попросив Председателя Правительства РФ информировать его о принятых мерах.