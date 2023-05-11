В Якутии по факту гибели человека в охотничьей избушке проводится процессуальная проверка

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

По факту обнаружения останков у села Малыкай Нюрбинского района проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, 6 мая в Нюрбинском районе в местности «Ойун Куолэ» в 8 км от села Малыкай произошел пожар в охотничьей избушке. На месте пожара были найдены останки человека. Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Якутии, погибшим оказался молодой человек 2001 г.р.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Тело обнаружил мужчина, который выехал на поиски своего родственника. Как оказалось, парень выехал на охоту на водоплавающую дичь и не давал о себе знать.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа с участием сотрудников полиции, экспертов и сотрудников ГУ МЧС. Они осмотрели место происшествия, были назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить личность погибшего и причину его смерти, а также иные обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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