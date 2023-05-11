В Якутске изменена конечная остановка маршрутного автобуса №8

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 12 мая городской маршрутный автобус №8 изменяет схему движения маршрута с конечной автобусной остановки «Медцентр» до конечной автобусной остановки «Мерзлотная», сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Отмечается, что это решение принято в ходе заседания комиссии по обследованию городских и пригородных маршрутов мэрии города.

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