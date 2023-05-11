В Якутске автобусы №4 и №14 временно вернутся на улицу Дежнева

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 12 мая маршрутные автобусы №4 и №14 временно возобновляют сквозное движение по улице Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Это связано с временным возобновлением движения транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева.

Движение будет осуществляться по следующим улицам: по маршруту — ул. Дежнева — ул. Чернышевского — ул. Кулаковского — ул. Ярославского — и далее по маршрутам.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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