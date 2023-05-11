В Якутии речников обязали поднять и утилизировать затонувшие суда

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Верховный суд Якутии оставил в силе приговор Якутского городского суда, по которому речники должны поднять и утилизировать затонувшие судна на реках Колыма и Ясачная.

Как сообщает пресс-служба суда, эта обязанность возложена на филиал ФБУ «Администрации Ленского бассейна водных путей» – Колымский район водных путей и судоходства.

Затонувшие суда были обнаружены летом прошлого года Верхнеколымской инспекцией государственного экологического надзора. На левом берегу реки Ясачная найдены два затонувших катера, а вдоль фарватера – две баржи. На берегу реки Колыма обнаружено затонувшее самоходное судно.

Суда находятся рядом с рыбохозяйственными участками любительского рыболовства «Прорва» и «Известковый». Они окисляют и загрязняют окружающую среду, а также губительно воздействуют на рыб, у которых на жабрах образовываются гидроокиси железа в виде бурого налета, что приводит к удушью и гибели.

Речникам дали год с момента вступления решения суда в законную силу, чтобы исполнить приговор.

В июле 2022 года суд по иску прокуратуры обязал Администрацию Ленского бассейна внутренних водных путей заняться затопленными судами в реке Алдан. Там на дне обнаружили четыре лодки, которые наносят вред окружающей среде.

Собственников кораблей установить не удалось, поэтому ответственность за их подъем со дна и дальнейшую утилизацию возложили на чиновников. В суде отметили, что пока остовы находятся в воде, они продолжают выбрасывать вредные вещества из-за коррозии.

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