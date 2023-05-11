В Якутию прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин

Фото: t.me/aisen_nikolaev

11 мая в республику с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своих официальных соцсетях.

«Максим Станиславович проведет совещание по реализации мастер-планов городов Якутск и Нерюнгри», — отметил он.

В первой части деловой программы Орешкину рассказали о работе IT- парка «Якутск». Ему представили Штаб цифровой трансформации, проекты резидентов парка. По словам главы, Максим Орешкин высоко оценил работу парка и пожелал резидентам реализации всех проектов.

Как добавили в пресс-службе главы и правительства республики, Максим Орешкин должен проверить готовность мастер-планов Якутска и Нерюнгри, а также посетит ряд объектов, включенных в план развития этих городов.

Сегодня в Якутию с рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ Максим Орешкин. Он проверит готовность мастер-планов Якутска и Нерюнгри, а также посетит ряд объектов, включенных в план развития этих городов.

Мастер-планы Якутска и Нерюнгри — это генеральные планы, учитывающие раскрытие социального, экономического, демографического и трудового потенциала населённых пунктов.

Накануне Максим Орешкин в рамках работы в Дальневосточном федеральном округе посетил Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Работа по подготовке мастер-планов дальневосточных городов ведется по поручению президента страны Владимира Путина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.