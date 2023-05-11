Зарезал под Новый год канцелярским ножом. В Якутске вынесли приговор убийце

Фото: Артем КИЛЬКИН

45-летний житель Якутска признан виновным в убийстве, произошедшим 31 декабря 2022 года, сообщает прокуратура республики.

В этот день подсудимый отмечал праздник с одним знакомым, распивая с ним в помещении технического этажа одного из домов по улице Богдана Чижика. Как часто бывает, во время распития у них произошел конфликт, и завязалась драка.

Мужчина сильно избил своего знакомого руками и ногами, а потом канцелярским ножом нанес раны по голове и шее. Пострадавший скончался на месте.

Подсудимый не стал долго раздумывать что делать с телом. Он оставил его в техэтаже, накрыв поролоном и металлической решеткой. Правда, через нескорое время, он все-таки не выдержал и рассказал об убийстве бывшей супруге. А женщина сообщила в полицию.

Мужчина признан виновным по статье «убийство». Его приговорили к восьми годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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