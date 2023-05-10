В Якутии при пожаре в охотничьей избушке погиб 22-летний парень

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6 мая в Нюрбинском районе в местности «Ойун Куолэ» в 8 км от села Малыкай произошел пожар в охотничьей избушке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Однако узнали об этом только 10 мая, когда звонок о пожаре поступил в органы государственного пожарного надзора. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.

Выяснилось, что избушка повреждена огнем на всей площади 25 кв.м. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 2001 года рождения. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются.

Напомним, похожий случай со смертями при пожаре в охотничьей избушке произошел в Якутии в начале мая. В 28 километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района погибли двое мужчин 1959 г.р. и 1981 г.р. Причиной пожара было названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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