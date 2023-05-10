Фото: службапоконтракту14.рф

В Якутии заработал сайт по вопросам военной службы по контракту по адресу «службапоконтракту14.рф», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Граждане, желающие пойти на военную службу по контракту, могут оставить заявки в режиме онлайн, отметил на брифинге 10 мая инструктор пункта отбора на военную службу в Якутске, старший прапорщик ВС РФ Алексей Колесов.

На веб-ресурсе будет представлена полная информация о контрактной службе. Граждане могут записаться на прием в единый пункт отбора в санатории «Абырал». Кроме того, на портале будет указан перечень необходимых документов.

«На сайте размещена информация о порядке поступления на военную службу по контракту, денежном довольствии, мерах поддержки, об единовременных выплатах. На платформе можно оставить свои заявки для дальнейших отборочных мероприятий», — добавил Алексей Колесов.

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