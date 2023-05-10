Депвет Якутии: утка, упавшая во двор села, была ранена ружьем, а не инфицирована птичьим гриппом

Фото: скриншот видео

В соцсетях Якутии распространяется видео, где в частное подворье буквально с небес упала утка. Многие испугались, что птица могла быть больна птичьим гриппом, поэтому и свалилась во время полета. Видео можно посмотреть по ссылке.

Как удалось выяснить Департаменту ветеринарии Якутии, такой случай действительно произошел 5 мая этого года в селе Мындагай Чурапчинского района. Однако причиной падения птицы стала не болезнь, а огнестрельное ранение.

«Утка, упавшая во двор, была ранена огнестрельным оружием», — подчеркнули в Депвете.

В ведомстве отметили, что Якутия на текущую дату благополучна по гриппу птиц. Но при этом напомнили, что грипп птиц — острая инфекционная, особоопасная болезнь, передаваемая человеку от птицы.

К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, как дикие, так и домашние, а также млекопитающие и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель.

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