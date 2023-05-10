Ночью в Якутске пройдет небольшой дождь

Фото: KP.RU

Днем в четверг, 11 мая, в Якутске температура воздуха составит до +8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Ночью 0,+2, днем +6+8», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +14 градусов, ветер 6 м/с.

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