Энергетики Якутска восстанавливают электроснабжение в районе Хатын-Юряхского шоссе

В Якутске прервано электроснабжение на Хатын-Юряхском шоссе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 10 мая, произошло отключение подачи электричества в районе Хатын-Юряхского шоссе и Вилюйского тракта, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Отключилась под действием защиты воздушная линия «Л-РРС», питающаяся с подстанции «Хатын-Юрях». В результате без света остались дома в районе Хатын-Юряхского шоссе и Вилюйского тракта.

В 13:20 энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей. Под ограничением остаются потребители по Хатынг-Юряхскому шоссе.

Технологическое нарушение вызвал дефект на воздушной линии от КТП «Пламя». Ремонтом занимается бригада в составе 5 человек.

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