За неделю в Якутске 13 человек пострадали в ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние семь дней в столице Якутии произошло 75 автомобильных аварий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как стало известно на общегородской планерке 10 мая, всего выявлено 1396 нарушений правил дорожного движения. Задержано 68 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 7 повторно. Зарегистрировано 13 ДТП, в которых 13 человек получили различные травмы.

В пунктах технического осмотра проверено 42 пассажирских автобуса, из них 13 не соответствуют требованиям безопасности.

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