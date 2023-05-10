В Мархе пожарные спасли частный дом, но огонь повредил частные гаражи

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В День Победы в микрорайоне Марха Якутска загорелся гараж, сообщает ГУ МЧС России по республике.

В 18:37 в диспетчерскую поступил вызов на улицу Оленекская. Через 7 минут к месту происшествия прибыли пожарные. К их прибытию гараж был охвачен открытым огнем, он успел перекинуться на соседское помещение для стоянки машин.

В результате пожара строение сгорело по всей площади в 40 кв.м., также пострадали автомобиль и баня. На соседнем участке огонь повредил кровлю гаража на площади 24 кв.м. Общая площадь пожара составила 76 кв.м. Спасены частный дом, гараж и одно транспортное средство.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновной оказалась хозяйка участка, ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 36 человек личного состава и 7 единиц техники.

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