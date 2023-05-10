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НовостиПроисшествия10 мая 2023 3:07

В Мархе пожарные спасли частный дом, но огонь повредил частные гаражи

Причиной возгорания стала неправильная эксплуатации печки
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В День Победы в микрорайоне Марха Якутска загорелся гараж, сообщает ГУ МЧС России по республике.

В 18:37 в диспетчерскую поступил вызов на улицу Оленекская. Через 7 минут к месту происшествия прибыли пожарные. К их прибытию гараж был охвачен открытым огнем, он успел перекинуться на соседское помещение для стоянки машин.

В результате пожара строение сгорело по всей площади в 40 кв.м., также пострадали автомобиль и баня. На соседнем участке огонь повредил кровлю гаража на площади 24 кв.м. Общая площадь пожара составила 76 кв.м. Спасены частный дом, гараж и одно транспортное средство.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновной оказалась хозяйка участка, ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 36 человек личного состава и 7 единиц техники.

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