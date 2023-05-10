В селе Хочо Мегино-Кангаласского района Якутии подтопило 16 дворов

Фото: ЯСИА

В селе Хочо Мегино-Кангаласского района подтоплено 16 дворовых территорий, сообщает ЯСИА со ссылкой на первого замглавы района Василия Михайлова.

Отмечается, что в районе в начале майских праздников объявлен режим повышенной готовности.

«Вчера в селе Хочо подтопило 16 дворовых территорий. Уровень воды составил 43 сантиметра при критической отметке 30 сантиметров. Сегодня уровень воды стоит на той же отметке», — рассказал Михайлов.

По словам Михайлова, сейчас в селе ведется круглосуточное дежурство, одна из дамб была усилена мешками с песком.

«Решается вопрос по устранению затора на 66-м километре республиканской автодороги „Амга“, где водоочистная труба не справляется с пропуском воды», — добавил замглавы.

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