Якутяне возложили цветы на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба постпредства Якутии при президенте РФ

На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга у монумента «Мать-Родина» состоялась торжественно-траурная церемония, сообщает пресс-служба постпредства Якутии при президенте РФ.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. В братских могилах покоятся жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта. По различным данным на кладбище захоронены от 470 тысяч до 520 тысяч человек.

Фото: пресс-служба постпредства Якутии при президенте РФ

Венок от имени Якутии к монументу возложила делегация якутян во главе с заместителем постоянного представителя Якутии при президенте России Юрием Кравцовым. Делегация также возложила цветы к памятной плите якутянам-защитникам блокадного Ленинграда, установленной ранее по инициативе республики и ставшей первым подобным мемориалом на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга.

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