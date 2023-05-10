Где в Якутске отключат свет, воду и газ 10 мая Фото: Антон ФОКИН

В среду, 10 мая, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, воды и газа в связи с ремонтными работами. Указано плановое время выполнения работ, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – Сергеляхское шоссе 8, 9, 10, 11, 13 км частично, ул. Усть-Мархинка, ул. 50 лет Советской Армии 73 по 122/1, СОТы: «Птицевод», «Хоро», «Быянг», ул. Пекарского 52 по 111, ул. Строителей, ул. Халтурина 67/3, 67/4, ул. Кальвица 2/1 по 6/9, ул. Гольминка, ул. Лесозаводская, СОТ «Булгуняхтах», пер. З. Космодемьянской, ул. Автодорожная 55/6 по 59/7.

09.30 – 16.00 – ул. Пристанская 61 по 110, ул. Тобурокова 2/2 по 2/4, ул. Строда 3, ул. Чернышевского 118 по 118/3, ул. Автодорожная 11 по 19 с др, ул. Я. Потапова 6 по 21, ул. Лермонтова 164 по 172/1, Сергеляхское шоссе 4 км частично, ул. Гимеинская 7 по 32а, ул. Автодорожная 1/3, 1/4, ул. Крупской 112/3, 114/4, 100а, 110/2, 110, ул. Автодорожная 3-11/6, ул. К. Уткина 4.

09.30 – 17.00 – Покровский тракт 10 по 14 км, р-н Речевая школа, Покровский тракт 10 км, ул. Птицевод, Старопокровский тракт 128, 126, 124 с др., СОТ «Солнечный», СОТ «Сантехник», СХПК Хатасский.

14.00 – 17.00 - пер. Стрела, ул. Тобурукова 2 с др.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 - ул. Ленина 14 - 16, ул. Орджоникидзе 17, ул. Короленко 2 (ОАО Аэрогеодезическое предпр.), 4, ул. Ленина 10, 14, 12(к/т Центральный), 16, 16/1, ул. Орджоникидзе 17,19, 21, ул. Курашова, 19.

09.00 – 16.00 - 157 квартал: ул. 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал: ул. Б. Чижика 1//1 (д/с №2 "Олененок"), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Ф. Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1.

- холодного водоснабжения:

09.00 – 12.00 - ул. Короленко 2 (ОАО Аэрогеодезическое предпр.), 4, ул. Ленина 10, 14, 12 (к/т Центральный), 16, 16/1, ул. Орджоникидзе 17, 19, 21, ул. Курашова 19, Свердлова 2А, Б.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30 – 12.00 - ул. Якутская 13, 15, Покровский тр. 10 км, ДСК Университет 5 ж/д.

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