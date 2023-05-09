День Победы в Якутске завершится салютом

В Якутске в честь Дня Победы запустят салют Фото: Иван МАКЕЕВ

На площади Победы в 22:00 ч. начнется праздничный фейерверк «Салют Победе!», сообщает пресс-служба администрации Якутска.

С полной программой мероприятий к 9 мая можно ознакомиться по ссылке.

Празднование 78-летия Великой Победы в Якутске завершит программа «Песни, опаленные войной» артистов Театра эстрады. Затем горожане увидят зрелищный салют.

Кроме того, с 22:00 и до 00:00 в столице республики включится иллюминация на Якутской телебашне.

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