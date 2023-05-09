Власти Якутска предупреждают о повышении уровня воды на малых реках столицы после 10 мая

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Городские службы продолжают подготовку к весеннему паводку. В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды на реках Шестаковка и Мархинка, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

На малых реках Якутска Мархинка и Шестаковка большие объемы талых воды ожидаются после 10 мая.

На реке Шестаковка работают все три шлюза, идет наполнение городских каналов, организовано дежурство, подготовлен запас инертных материалов в объеме 36 кубометров.

– Членам садово-огороднических территорий в районе каналов р. Шестаковка просим быть готовыми к возможному подтоплению дворовых территорий. Особое внимание уделить безопасности детей! Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, – информирует Управленин ГО и ЧС Якутска.

При поднятии уровня воды и угрозе подтопления рекомендуется:

- разъединить все потребители электрического тока от электросети;

- перенести ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднять на верхние полки;

- по возможности немедленно покинуть зону затопления.

Единый телефон вызова экстренных служб: «112», телефон ЕДДС городского округа «город Якутск»: 444-564

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