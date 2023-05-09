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НовостиОбщество9 мая 2023 6:27

В Якутии восстановили дорогу «Устье – Кемпендяй»

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: Управление автодорогами Якутии

Фото: Управление автодорогами Якутии

С 9 мая возобновлено автомобильное движение по трассе между селами Устье и Кемпендяй, сообщает Управление автодорогами Якутии.

Компания «Сунтарцеолит» завершила работы на 53 километре дороги, которая была разрушена половодьем. Напомним, движение здесь было закрыто с 6 мая для всех видов транспорта

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