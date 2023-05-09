«Пожарка точно не проедет». В Якутске пожаловались на обвал дороги на улице Чернышевского

Фотофакт: обвал дороги на Чернышевского, 118. Источник: t.me/sakhaday

В столице Якутии на одном из участков улицы Чернышевского, где идет ремонт, заметили обвал дороги.

Один очевидцев запечатлел, как увеличилась траншея канализационного коллектора. Он отметил, что это произошло в районе 118 дома.

– Дорога обваливается. Люди в могут остаться в изоляции. Пожарка точно не проедет, – гласит подпись к фото в телеграм-канале SakhaDay.

«КП – Якутия» обратилась за комментарием в Единую дежурную диспетчерскую службу города. Специалист ответил, что подобной информации пока не получали, но передадут ее в управу Автодорожного округа.

Жителей Якутска напугала увеличивающаяся траншея для коллектора на Чернышевского. Источник: t.me/sakhaday

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