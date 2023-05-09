Четыре отряда МЧС будут сопровождать паводок на реках Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

Оперативные группы по контролю весеннего половодья работают в Ленском, Олекминском, Амгинском, Алданском и Таттинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

В их состав входят сотрудники ведомства, представители Ленского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов России, Якутского управления Гидрометеослужбы, а также специалисты по взрывным работам. Общая численность группировок составляет 54 человека.

Они будут координировать действия органов управления, сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в зонах возможного ЧС. Как отметил начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин, главная задача – не допустить гибели людей в период прохождения весеннего половодья и минимизировать материальный ущерб.

Вскрытие реки Лена ото льда на территории Ленского и Олекминского районов ожидается 10-15 мая. К Покровску и к пригороду Якутска (Кангалассам) ледоход предположительно подойдет 15-18 мая.

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