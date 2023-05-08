В Якутске провели встречу фронтовиков и проводили призывников

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

8 мая на площади Победы состоялась торжественная программа «Весна Победы» для фронтовиков — участников Великой Отечественной войны, тыла, лениградцев, переживших блокаду во время войны, сообщает пресс-служба мэрии Якутска

В этот же день состоялись торжественные проводы призывников для прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В мероприятиях приняли участие Архиепископ Якутский и Ленский Роман, военный комиссар Якутии, полковник Александр Авдонин, призывники, молодежь, школьники, жители города Якутска.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин выразил безмерную благодарность и глубокое почтение ветеранам, отстоявшим мир и счастливую жизнь многим поколениям, а участников мероприятия поздравил архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Молодым людям вручили памятные сувениры от мэрии города Якутска. Архиепископ Якутский и Ленский Роман благословил призывников на несение воинской службы.

В этот предпраздничный день перед ветеранами и призывниками выступили хор сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии, солист Арина Суюндюкова, финалистка конкурса «Эн сулускун» Татьяна Ющенко. Отдельный батальон полиции вневедомственной охраны Росгвардии под руководством командира подполковника полиции Сергея Петрова продемонстрировал показательные приемы.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.