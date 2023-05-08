В Якутии восстановлен проезд на участках автодорог «Вилюй» и «Харбалах»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолий Потапов на брифинге 8 мая рассказал о ремонтно-восстановительных работах на дорогах Якутии, попавших в зону подтопления. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Он отметил, что сегодня на территории республики ремонтно-восстановительные работы ведутся во всех разрушенных весенней водой участках региональных и федеральных автомобильных дорог.

Анатолий Потапов сообщил, что за прошедшие сутки размыв произошел на 2 участках автодорог. Первый — на федеральной автодороге «Вилюй» на 332 км возле села Илбенге в Вилюйском районе. Благодаря оперативной работе Упрдор «Вилюй» и подрядной организации АО «Горный автодор» размыв ликвидировали к 5 часам утра. Произведены отсыпка земляного полотна и укладка водопропускной трубы. Проезд восстановлен.

Второй размыв произошел на 67 км автодороги регионального значения «Кобяй». В настоящее время подрядная организация ООО «Амгор» ведет мониторинг дороги и работу по аккумуляции техники для оперативного восстановления разрушенного участка после спада воды.

Также продолжаются ремонтные работы по ранее размытым участкам. Так, сегодня восстановлен проезд на автодороге «Харбалах» — дополнительно установлена водопропускная труба. На автодороге «Кобяй» проводятся восстановительные работы на участках — 52 и 59 км.

Автодорога «Мюрю» размыта на 2 участках от села Бедеме до села Тюнгюлю. Здесь силами подрядной организации ООО «МКАД» продолжаются работы по снижению уровня воды путем устройства водоотводных траншей и откачки мотопомпами. Также ведется профилирование проезжей части автогрейдерами.

На автодороге «Устье-Кемпендяй» ранее произошел размыв на 2 участках в районе села Устье Сунтарского района. В настоящее время подрядной организацией ООО «Сунтарцеолит» ведутся ремонтно-восстановительные работы на участках 10 и 42 км.

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