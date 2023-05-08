В Якутии спасли мужчину, поранившему руку топором в зимовье

Фото: Служба спасения Якутии

Ночью 7 мая в Колымский поисково-спасательный отряд Службы спасения Якутии поступило телефонный звонок от мужчины, находящегося в зимовье, сообщает пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что колол дрова для растопки печи и случайно попал в левую кисть руки топором. Мужчина срочно нуждался в помощи.

Двое спасателей вместе с оперуполномоченным полиции Среднеколымского района и врачом скорой помощи на вездеходе «Профи-Макс-Север» выехали к месту вызова.

Пострадавшему по прибытию была оказана первая помощь. Мужчину, получившего травму, эвакуировали в город Среднеколымск и передали в центральную районную больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

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