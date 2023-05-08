Прокуратура Горного района Якутии организовала работу по обеспечению прав граждан, пострадавших в результате паводка

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
С 7 мая на территории Горного района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Из-за обильных осадков зимой, таяния снега и весеннего половодья подтопило территории трех сел: Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
Прокуратура района совместно с контрольно-надзорными органами и местной администрацией организовала работу по обеспечению прав граждан, пострадавших в результате паводка.
Был осмотрен пункт временного размещения граждан и проведен их личный прием. Людям дали разъяснения правового характера и приняли письменные заявления. Их рассмотрение взято на контроль.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
Прокуратура также даст оценку полноте и своевременности проведения аварийно-спасательных работ, надлежащему определению размера причиненного ущерба и его возмещению. Вопросы реализации жилищных прав граждан, пострадавших в результате паводка, поставлены на контроль.
Сейчас в селе Ерт уровень воды составляет 3 046 см, критический уровень превышен на 73 см, в селе Магарас — 1 020 см, критический уровень превышен на 20 см, в селе Бясь-Кюель — 1 079 см, критический уровень превышен на 79 см.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
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