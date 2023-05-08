В Алданском районе Якутии пьяный водитель устроил ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 7 мая в Алданском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

19-летний водитель на Toyota Chaser ехал из поселка Ленинский в сторону города Алдан. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «ВАЗ 21043».

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водитель Toyota Chaser не пострадал.

Причина аварии была установлена на месте: водитель «Тойоты» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1.01 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что молодой водитель в текущем году привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД 24 раза. Теперь ему придется ответить перед судом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинение вреда здоровью человека, а также возместить материальный ущерб.

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