В Якутске возложили цветы к стеле Победы в память о воинах-якутянах

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

8 мая в Парке Победы Якутска состоялось торжественное возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

От имени главы Якутии Айсена Николаева и руководства республики якутян с наступающим Днем Победы на мероприятии поздравил зампред правительства Якутии Георгий Степанов.

«Мы всегда должны помнить о 27 миллионах погибших, замученных советских людях, о 38 тысячах воинах-якутянах, которые погибли на поле брани в дали от своих родных аласов, защищая Родину. Помнить о том, кому мы обязаны своей настоящей жизнью», — сказал Георгий Степанов.

Одним воинов-якутян является Герой Великой Отечественной войны, легендарный снайпер Иван Николаевич Кульбертинов. Он был призван на фронт 12 июля 1942 года Олёкминским районным военным комиссариатом. Его боевой путь прошел от реки Ловати Новгородской области до Берлинской реки Шпрее. Доблестный снайпер сражался под Москвой, освобождал города Орел, Курск, Киев, Винница, также Польшу, Чехословакию, воевал на Северо-Западном, Центральном, Первом Украинском фронтах.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Иван Кульбертинов за боевые заслуги награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, орденом Славы III степени, отмечен именной снайперской винтовкой Военного Совета армии.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику легендарному снайперу, который установлен в Парке Победы.

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