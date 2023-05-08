В Якутии организовали первый телемост для бойцов в зоне СВО и их родных

Фото: ЯСИА

Для якутских бойцов в зоне СВО организовали первый телемост с родными, сообщает ЯСИА.

Якутские бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, поговорили через видеосвязь со своими родными. Онлайн-встречу организовали на площадке «Сахамедиа» газета «Якутия» и республиканский медиа-центр.

Фото: ЯСИА

Пообщаться с военнослужащими пришли их матери, жены, дети, сестры, братья и друзья. Заместитель командира батальона, который находился с якутскими бойцами по другую сторону экрана, поздравил всех участников телемоста с наступающим Днем Победы.

«Надеюсь, мы будем общаться с Якутском в таком формате почаще, с другими городами у нас уже проходили видеоконференции. Мы очень рады, что у нас появляются новые способы связи»‎, — сказал он.

Это был первый телемост между Якутском и бойцами в зоне СВО, встречу посвятили Дню Победы.

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