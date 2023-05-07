В Якутске сгорел гараж, пострадали двое мужчин

Фото: архив МЧС по Якутии

6 мая в 22.15 поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Васильковая по Маганскому тракту.

Когда прибыла пожарная команда, гараж горел открытым огнем. В итоге он полностью сгорел, а также огонь уничтожил два рядом стоящих автомобиля. Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом.

При пожаре пострадали двое мужчин, 1975 и 1976 г.р. Причина пожара, предположительно, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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