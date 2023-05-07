В Якутске запретили использование БПЛА

Фото: Александр ГЛУЗ

В Якутске запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет введен в целях безопасности участников массовых мероприятий.

Ограничение связано с предотвращением несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

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