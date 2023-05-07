Якутский боксер Василий Егоров проведет второй бой на чемпионате мира в Ташкенте

Фото: скриншот эфира «Матч! Боец»

7 мая в Ташкенте на чемпионате мира по боксу якутский спортсмен Василий Егоров встретится с чемпионом мира 2021 года (в весе до 54 кг) японцем Томоя Цубои. Об этом сообщает ЦСП «Триумф».

4 мая Василий Егоров (до 51 кг) на стадии 1/32 встретился с турком Гюмюш Саметом. Якутский боксер смог одолеть своего соперника, навязывая ему свой темп боя.

Якутский боксер выйдет на ринг первой парой на ринге А в вечерней сессии. Начало в 21:55 по якутскому времени. Все воскресные бои в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Боец».

Также все бои можно посмотреть на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

Напомним, что в Ташкенте с 1 по 14 мая проходит чемпионат мира по боксу. В столицу страны приехали лучшие спортсмены из 107 стран.

В нем принимают участие четыре спортсмена национальной команды России: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Габил Мамедов (до 63,5), Алексей Дронов (свыше 92 кг).

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