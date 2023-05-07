В Мирнинском районе в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Минэкологии Якутии

В Мирнинском районе 6 мая произошло ДТП с участием двух большегрузов, в результате чего разлились нефтепродукты, сообщает Минэкологии Якутии.

Сотрудники Мирнинского комитета государственнного экологического надзора выехали на место происшествия. Разлив нефтепродуктов на почву составил 494 кв.м. Отмечается, что исключено попадание в воду.

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