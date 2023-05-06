В Якутии проходит ежегодная акция «Поем двором»

Фото: Андрей Сорокин

В субботу, 6 мая, в Якутии проходит всероссийская акция «‎Поем двором», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Якутяне поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Артисты, общественники и просто жители республики исполняют под их окнами живой концерт.

Фото: АГиП Якутии

Так, в Якутске поздравили с Днем Победы Сергея Степановича Прихожана, Петра Константиновича Яковлева, Кирилла Егоровича Павлова, Валентину Васильевну Ефремову, Наума Трифоновича Слепцова, Мартына Герасимовича Григорьева, Романа Тихоновича Николаева.

Для них выступили артисты Театра эстрады и ансамбля «Туймаада», которые спели фронтовые песни «Темная ночь», «Туруйалар», «Смуглянка», «Синий платочек», «Хайыhар» и т.д. Также в концертах приняли участие самодеятельные артисты, ученики школ, соседи ветеранов и др.

Фото: Андрей Сорокин

На сегодня в Якутии проживают 16 участников ВОВ, 13 человек, переживших блокаду Ленинграда, 12 бывших несовершеннолетних узников и 2178 ветеранов тыла. Ни один из них не останется без внимания.

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