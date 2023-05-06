В воскресенье в Якутске будет ветрено и немного дождливо

Фото: KP.RU

Днем в воскресенье, 7 мая, в Якутске температура воздуха составит до 11 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с. Ночью +2+4°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +14 градусов, ветер 3 м/с.

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