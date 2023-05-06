Ледоход на Лене находится в 700 км от первого населенного пункта на реке в Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

Нижняя кромка ледохода на реке Лене находится в 700 км от поселка Витим Ленского района, сообщил 6 мая в ходе брифинга первый зампред госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентий Андросов.

«Якутское управление гидрометеослужбы отмечает, что в 40 километрах ниже Усть-Кута идет малый ледоход, данные уточняются. Это порядка в 700 км от поселка Витим, первого населенного пункта нашей республики», — сказал он.

Ожидается, что ледоход достигнет территории республики 9-11 мая.

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