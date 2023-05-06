Правительство Якутии рассматривает вопрос расселения затапливаемого села в Намском районе

Фото: администрация Намского района

Сегодня в зоне затопления во втором Хомустахском наслеге Намского района находятся 50 жилых домов и два социальных объекта — школьный интернат и врачебная амбулатория, сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале.

Первый зампред правительства региона съездил в командировку в район и провел совещание, на котором подняли вопрос переселения жителей затапливаемого села.

«Чтобы переселить жителей в новый квартал, конечно, в первую очередь нужно создать сопутствующую инфраструктуру. В частности, надо проложить к земельным участкам сети от новой квартальной котельной. Благо, ее мощности позволяют это сделать», — отметил он.

Также он обратил внимание, что врачебная амбулатория осталась без тепла из-за выхода из строя старой котельной. Это, по его словам, еще один повод, чтобы скорее приступить к строительству новой амбулатории — в новом, незатапливаемом месте.

При этом наиболее вероятным вариантом расселения Садовников назвал привлечение инвестора, который сможет приступить к строительству уже этим летом. Потому что по госпрограммам очереди придется ждать годами.

Вопрос в том, где найти такого инвестора.

Второй Хомустахский наслег расположен на правом берегу реки Лены примерно в 14 км от районного центра Намцы.

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