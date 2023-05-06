Жителей 13 районов Якутии предупреждают об усилении ветра до 20 м/с в воскресенье

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 7 мая, в ряде районов Якутии ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с, предупреждает Якутское УГМС.

Это Ленский, Мирнинский, Олекминский, Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Оленекский, Жиганский районы. Также днем очень ветрено будет в Кобяйском, Горном, Намском, Эвено-Бытантайском и Верхоянском районах.

По шкале Бофорта порывы до 20 м/с означают очень крепкий ветер: ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.

Будьте осторожны.

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