В Якутии временно закрыли автодорогу «Кобяй»

Фото: Управтодор Якутии
В связи с повышением уровня талых вод с 6 мая запрещено движение на участке региональной автодороги «Кобяй» с 36 км по 169 км, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.
Этот участок расположен между селами Кюерелях и Кобяй и соединяет два района — Горный и Кобяйский.
Фото: Управтодор Якутии
Дорожникам обоих районов поручено установить запрещающие дорожные знаки, обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автодороги.
Организовано круглосуточное дежурство.
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