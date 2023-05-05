Днем 6 мая в Якутске ожидается дождь

Фото: KP.RU

Днем 6 мая в столице республики ожидается до плюс 12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Ночью 0,+2°, днем +10+12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 13 градусов, ветер 6 м/с.

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