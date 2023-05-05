В Якутске с 5 мая работает передвижной офтальмологический комплекс

Фото: пресс-служба ЯРОКБ

В Якутске с 5 мая начнет работу передвижной офтальмологический комплекс, сообщает ЯСИА со ссылкой на главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана.

Жители столицы республики смогут получить там первичную консультацию офтальмолога или пройти аппаратное лазерное лечение у мобильных окулистов.

«В первую очередь комплекс заточен под первичную офтальмологическую диагностику в тех местах, где врачей нет. Также с помощью оборудования в нём можно провести лазерное лечение заболеваний, связанных со вторичной катарактой, глаукомой, а также с мелкими разрывами сосудов на сетчатке, например, из-за последствий диабета», — отметил Иван Луцкан.

Комплекс будет работать в Якутске по следующим адресам:

5 мая – ул. Кирова, 7 — с 15 до 20 часов;

6 мая – ул. Лермонтова, 63 — с 11 до 16 часов;

10 и 11 мая – ул. Лермонтова, 71 и 73 — с 15 до 20 часов;

12 мая – ул. Кирова, 35 — с 15 до 20 часов;

13 мая – ул. Лермонтова, 67 — с 11 до 16 часов.

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