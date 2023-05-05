В Якутске 9 мая некоторые автобусы изменят свои маршруты из-за перекрытия дорог

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 9 мая с 6 часов утра до 23 часов вечера городские автобусные маршруты будут курсировать по временным схемам объездов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Маршрут №3: Конечная остановка «Медцентр» — по маршруту— ул. Кирова — ул. Ярославского — ул. Курашова —ул. Пояркова — ул. Дзержинского — ул. Федора Попова — ул. Богдана Чижика — далее по маршруту;

Маршрут №3. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №7: Конечная остановка «Птицефабрика» — по маршруту — ул. Кулаковского — ул. Ярославского — ул. Курашова — ул. Орджоникидзе — ул. Дзержинского — ул. Лермонтова— далее по маршруту;

Маршрут №7. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №17: Конечная остановка «Мерзлотка» — Сергеляхское шоссе — ул. Дежнева — ул. Кулаковского — ул. Ярославского — ул. Курашова — ул. Орджоникидзе — ул. Дзержинского — ул. Пояркова — далее по маршруту;

Маршрут №17. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №35: Конечная остановка (Магазин Кит) — ул. 50 лет Советской Армии — ул. Богдана Чижика — ул. Федора Попова — ул. Дзержинского — ул. Орджоникидзе — ул. Курашова — ул. Ярославского — ул. Кулаковского— далее по маршруту.

Маршрут №35. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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