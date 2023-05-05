В полиции Якутска опровергли информацию о плачевном состоянии служебных кабинетов

Фото: SakhaDay

4 мая в телеграм-канале SakhaDay появились фотографии, якобы иллюстрирующие, в каких условиях работают сотрудники МВД России «Якутское» в пристрое здания по улице Дзержинского, 35 в Якутске.

Фото: SakhaDay

Фото: SakhaDay

Фото: SakhaDay

Однако в МВД республики в тот же день официально опровергли эту информацию, назвав ее несоответствующей действительности.

В ведомстве отметили, что городское управление полиции располагается по адресу Якутская, 2. А на опубликованных фотографиях — техническое помещение на ул. Дзержинского, 35, которое не предназначено для постоянного несения службы сотрудников или приема посетителей. Сейчас в нем проводятся ремонтные работы — заменены радиаторы системы отопления и электрика.

«Косметический ремонт запланирован в порядке очередности, в связи с тем, что при проведении ремонтных работ приоритетными являются служебные помещения для сотрудников и посетителей, после чего — технические», — отметили в пресс-службе МВД Якутии и призвали воздержаться от распространения недостоверной информации.

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