Разборки на переправе. В Хангаласском районе мужчина в ходе драки применил травмат

Фото: wikimapia.org

Вечером 4 мая в полицию Хангаласского района поступило сообщение о конфликте с использованием травматического оружия в селе Качикатцы возле паромной переправы №3. Об этом сообщает МВД по Якутии.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции села.

Выяснилось, что в ходе возникшего конфликта 66-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в своего 54-летнего противника. Тот получил непроникающую рваную рану живота.

Позже мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему назначено амбулаторное лечение. Травматическое оружие изъято и направлено на экспертизу. По факту произошедшего полицией проводится проверка.

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