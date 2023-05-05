Айсен Николаев поручил восстановить памятники архитектуры к 400-летию Якутска

Здание Реального училища в Якутске на улице Ярославского. Фото: KP.RU

К 400-летию вхождения Якутии в состав России и 400-летию Якутска будут восстановлены исторические памятники архитектуры. Глава республики Айсен Николаев провел совещание по этому поводу, информирует пресс-служба правительства региона.

Планируется отреставрировать здания Троицкого кафедрального собора, Якутского реального училища, городской мужской прогимназии, шахты Шергина.

– Троицкий Собор предложено передать от Епархии на баланс республики и начать срочное его восстановление. Мужскую Прогимназию восстанавливать на новом месте (например в Залоге), Реальное училище переносить на несколько метров и строить новое с элементами старого, но это после заключения экспертизы. Дать больше земли и, возможно, забрать у Института мерзлотоведения в республику или город шахту Шергина для ее более массовой популяризации, – сообщили общественники.

Руководитель республики поручил ускорить проведение различных экспертиз для восстановления изначального облика этих зданий.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Отдельно на правительственном уровне обсудили создание исторической зоны «Якутск деревянный. Залог», известной также как «Старый город-2». Общественники предлагают ускорить все работы по этому проекту. Айсен Николаев заметил, что у этого района еще нет мастер-плана, поэтому поручил в сжатые сроки приступить к его разработке.

– Архитекторы должны идти впереди строителей. Нам нужные понятные концептуальные решения. При этом важно максимально сохранить исторический облик и учесть всю необходимую инфраструктуру для полноценного развития территории, – подчеркнул он.

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