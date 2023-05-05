За четыре года в Якутске оборудовали более 11 километров водоотводных лотков

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С 2019 года в столице Якутии обустроили 11 165 метров лотков системы ливневого водоотведения. Речь идет об объектах, введенных в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает МКУ «Главстрой».

Реализация нацпроекта в Якутске стартовала в 2019 году, тогда же водоотводные лотки появились сразу на 11 объектах с общей протяженностью 5 километров 131 метр. Таким образом были обустроены улицы Петра Алексеева, Суоруна Омоллона, Пилотов, Жорницкого, Ивана Арбиты, Газовиков и Школьная (Марха).

Самые протяженные лотки были построены на Хатын-Юряхском шоссе на участке в 890 метров от Вилюйского тракта до Жорницкого, на Бестужева-Марлинского – в 740 метров от Авиационной до Кальвица, на Чайковского – 660 метров от Вилюйского тракта до Кеши Алексеева и на Ларионова – в 600 метров от набережной 202 мкр. до 203 мкр.

В 2020 году водоотводами оборудовали улицы Кеши Алексеева от Чайковского до Лермонтова, Курнатовского от Пилотов до Хатын-Юряхского шоссе и подъездную дорогу к мкр. «Три сосны» от Вилюйского тракта,

В 2021 году так же обновили еще 3 улицы: Халтурина, Олега Кошевого (Марха) и Рыдзинского.

В 2022 году было сдано 4 километра 980 метров лотков системы ливневого водоотведения на 13 объектах, среди них Труда, Билибина от Ильменской до Сергеляхского шоссе, пер. Глухой, Маяковского от Каландаришвили до Широких-Полянского, Нагорная (Кангалассы), Каландаришвили (Табага).

Самые протяженные лотки в прошлом году появились на Ильменской на участке от Чайковского до Билибина – 1 километр 492 метра, на Пирогова от Петра Алексеева до Жорницкого – 557 метров, на Якова Потапова от Кеши Алексеева до кольца «Гимеин» – 695 метров. Объекты протяженностью 100 метров и меньше обустроили на улицах Мархинская, Мерзлотная, Октябрьская (Хатассы) и вдоль озера Щорса.

Обновление улично-дорожной сети Якутска и обустройство лотками системы ливневого водоотведения продолжается.

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