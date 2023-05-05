В Якутии от коронавируса вылечилось 157 человек

В Якутии выявлено 23 новых случая COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 5 мая в Якутии зафиксировано 23 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 25 случаях.

За последние сутки в Якутске выявлено 15 случаев, в Ленском, Нерюнгринском, Алданском, Нижнеколымском, Сунтарском и Чурапчинском районах – от 1 до 2 случаев.

Лаборатории республики провели 1 230 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 838 905 тестов. Госпитализировано 4 человека, выздоровело 157 человек.

Первым компонентом привиты 727 034 человека, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 197 664 человека, или 77,7% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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