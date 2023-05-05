Житель Намского района осужден за избиение своей жены до смерти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину из Намского района признали виновным в избиении своей супруги до смерти, сообщает прокуратура Якутии.

Он осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Трагедия произошла в январе этого года. Пьяный муж во время бытовой ссоры накинулся на спутницу жизни с кулаками. «Домашний боксер» не сдерживал себя: на теле бедной женщины насчитали не менее 28 ударов кулаком. Избитая жена скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Мужчину приговорили к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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