Якутия вошла в пятерку регионов по количеству предприятий в сфере доставки еды

Фото: скриншот видео из соцсетей

Якутия вошла в число регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Сбербанка.

Число российских ресторанов, предлагающих доставку еды, за год выросло в два раза, их выручка увеличилась на 60%, а средний чек — на 2%, до 875 рублей. Состояние малого бизнеса в сфере общепита было проанализировано на основании данных эквайринга.

– Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды. За год количество точек, предлагающих такую услугу, выросло вдвое, выручка увеличилась на 60% и превысила 1,4 миллиарда рублей, а средний чек вырос на 2%, до 875 рублей, — говорится в исследовании. Данные приводятся в сравнении с первым кварталом 2022 года.

Стремительный рост по количеству предприятий с доставкой показали практически все регионы России. В пятерку регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды вошла и Якутия. А также Московская область, Краснодарский край, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ.

Также подсчитана средняя выручка заведений по России. Значительнее всего выросла в фастфуде — на 285 тысяч рублей. А средний чек вырос с 345 рублей до 389 рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.