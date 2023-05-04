Имена якутских героев нужно увековечить на Донецкой земле

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госсобрании Республики Саха (Якутия) - Ил Тумэн. Фото: Предоставлено партией СРЗП (Республика Саха - Якутия)

3 мая члены фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Госсобрания (Ил Тумэн) направили письмо главе администрации Кировского Сергею Ермакову с предложением присвоить улицам подшефного Якутии города имен Героев Советского Союза Федора Попова и Клавдия Красноярова.

Осенью 1943 года они погибли в боях при форсировании Днепра. Призванный из Якутска Клавдий Краснояров 23 сентября 1943 года, обеспечивая прорыв советских войск и израсходовав все патроны, накрыл грудью амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг Александра Матросова. 11 октября уроженец Мегино-Кангаласского улуса Федор Попов получил смертельное ранение в боях за Днепр. Ворвавшись в фашистские окопы, он вступил в рукопашную схватку с врагом, захватил пулемет, из которого уничтожил более 70 немецких захватчиков.

Красноярову и Попову посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Их именами в Якутии названы улицы, теплоходы и школы.

Слева - Клавдий Карпович Краснояров (1907 - 1943), справа - Федор Кузьмич Попов (1921 - 1943). Фото: Предоставлено партией СРЗП (Республика Саха - Якутия)

- В преддверии 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу наших дедов и прадедов. Время не властно перед их мужеством и силой духа, - написали члены фракции СРЗП.

В обращении отмечено, что для восстановления и помощи Кировскому республика делает многое. Для укрепления связей и увековечивания памяти героев якутские депутаты просят главу присвоить улицам Кировского имена Федора Попова и Клавдия Красноярова.

- Якутяне и сегодня проявляют героизм на передовой, храбро сражаясь за наше будущее. Республика Саха (Якутия) гордится своими сыновьями, - отмечают справороссы. И считают, что подвиг героев должен быть увековечен и на той земле, за свободу которой они отдали свои жизни.